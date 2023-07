Incêndio destrói armazém de supermercado e fere bombeiro em Albergaria-a-Velha

Causas do incêndio ainda são desconhecidas.

Um incêndio destruiu um armazém de um supermercado e afetou uma casa, esta quinta-feira, em São João de Loure, em Albergaria-a-Velha. Um bombeiro ficou ferido por exaustão e teve de receber tratamento hospitalar.O alerta foi dado às 03h30. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.No local estiveram 36 operacionais apoiados por 14 viaturas. Entre eles, os Bombeiros de Albergaria-a-Velha, Aveiros Novos e Aveiros Velhos, GNR e uma viatura da Proteção Civil.Ao que oapurou o edíficio ficou com muitos danos e o material que se encontrava no seu interior foi totalmente perdido.