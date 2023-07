Pelo menos quatro mortos e nove feridos em ataque russo com mísseis em Lviv

Autoridades ucranianas afirmam que ataque foi o mais violento contra a cidade.

Pelo menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas no último ataque, de grande escala, contra infraestruturas civis em Lviv e que destruiu edifícios de apartamentos da cidade do oeste da Ucrânia.

De acordo com as autoridades ucranianas o ataque desta quinta-feira foi o mais violento contra a zona de Lviv desde o início da última invasão da Rússia e que começou em fevereiro do ano passado.

O ministro do Interior da Ucrânia, Ihor Klymenko, disse que "quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas" acrescentando que as equipas de emergência encontram-se nos locais que foram atingidos na tentativa de localizarem eventuais vítimas que podem ainda estar sob os escombros.