Dezassete detidos por tráfico de droga em vários concelhos do Algarve

Foram apreendidas mais de 20 mil doses.

A GNR deteve na quarta-feira em São Brás de Alportel, no Algarve, 17 pessoas suspeitas de pertencerem a uma rede de tráfico de drogas e apreendeu mais de 20 mil doses, foi esta quinta-feira anunciado.

Num comunicado, a GNR realçou que os detidos, 14 homens e três mulheres, com idades entre os 19 e os 60 anos, pertencem alegadamente a uma rede que operava na região, com particular incidência nos concelhos de São Brás de Alportel, Loulé, Faro, Olhão e Tavira, todos no distrito de Faro.

Foram também constituídas arguidas duas mulheres, com 44 e 55 anos, suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas.