OceanGate suspende operações comerciais e de exploração

A OceanGate, empresa que detinha o submersível Titan, que implodiu e causou a morte instantânea dos cinco ocupantes durante uma visita ao Titanic, anunciou esta quinta-feira que suspendeu as operações comerciais e de exploração."A OceanGate suspendeu todas as operações de exploração e comerciais", pode lêr-se no topo do site da empresa.O submersível Titan desapareceu a 18 de junho, após partir numa viagem para visitar os destroços do Titanic. Após vários dias de busca, a Guarda Costeira acabou por anunciar a morte dos cinco passageiros. Entre as vítimas estava Stockton Rush, fundador e diretor executivo da OceanGate.