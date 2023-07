Menino de 9 anos em estado grave após acidente com máquina agrícola em Baião

Criança foi atingida nas pernas e nos braços.

Um menino, de nove anos, sofreu ferimentos graves na sequência de um acidente com uma máquina roçadora esta quinta-feira. O menor estava num campo agrícola, em Viariz, Baião. Foi atingido nas pernas e nos braços, em circunstâncias que estão ainda por apurar.



O local era de difícil acesso, o que complicou as operações de socorro. O alerta foi dado perto das 18h00, sendo dada a gravidade da situação, o menino foi transportado por um helicóptero do INEM para o Hospital de Vila Real.





No local estiveram os bombeiros de Santa Marinha do Zêzere com 12 operacionais e quatro viaturas.