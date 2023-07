Homem algema-se ao portão do Palácio de Buckingham em Londres

Foi desencadeada uma intervenção policial de urgência.

Homem algema-se num dos portões do Palácio de Buckingham

Um homem algemou-se, esta quinta-feira, num dos portões do Palácio de Buckingham, em Londres, tendo sido desencadeada uma intervenção policial de urgência.De acordo com a Polícia de Westminster o alerta foi dado por volta das 17h20. Os visitantes foram aconselhados a abandonar aquela área quando o indivíduo algemou a mão esquerda à entrada do palácio que dá acesso ao Victoria Memorial e ameaçou que se iria ferir.Já foram partilhados diversos vídeos nas redes sociais que mostram os agentes da polícia a tentar negociar com o homem.