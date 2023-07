"Não largava o telemóvel": Bombeiras repreendem Marcelo após desmaio de cinco minutos

Foram cinco minutos de aflição entre seguranças e membros da casa militar da Presidência. Enquanto Marcelo não recuperou os sentidos, ajudado pelas bombeiras Joana e Ana Filipa Rocha, de 34 e 27 anos respetivamente, dos voluntários da Trafaria. Um dos seguranças apercebeu-se da indisposição do Presidente e conseguiu ampará-lo na queda. Foi imediatamente transportado para fora da tenda onde escutava a tuna académica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa, em Almada, enquanto a ajudante de campo avisava a Casa Civil e Militar da Presidência do sucedido.Saiba mais no site do Correio da Manhã