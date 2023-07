Bruxa Tita acusa mãe de Jéssica de mentir

“A Jéssica foi para casa viva. Ela não morreu por lhe fazermos mal”, afirmou esta quinta-feira em tribunal a bruxa Tita, que acusou Inês Tomás, mãe de Jéssica, a menina de três anos assassinada há um ano em Setúbal, de mentir em julgamento. O depoimento da matriarca da família Montes - a filha Esmeralda e o marido Justo também respondem pelo homicídio qualificado da criança - não convenceu os juízes do Tribunal de Setúbal.Saiba mais no site do Correio da Manhã