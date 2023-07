PGR alerta para ataque de piratas informáticos

Criminosos usam nome e imagem dos CTT e do cartão de crédito Universo, da Sonae.

O Ministério Público está a alertar os titulares de cartões Universo e clientes dos CTT para novas formas de ‘phishing’, um método fraudulento de obtenção de dados pessoais. Desta feita, os piratas informáticos estão a usar aplicações de mensagens, sobretudo o WhatsApp, pelo que os utilizadores devem estar atentos e apagar as mensagens fraudulentas.Saiba mais no site do Correio da Manhã