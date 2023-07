Ataque russo atinge coração de Lviv e mata cinco civis

Mísseis disparados no dia em que presidente da Bielorrússia diz que Prigozhin está em São Petersburgo.

O líder do Grupo Wagner, Yevgeni Prigozhin, já não está na Bielorrússia, afirmou esta quinta-feira o Presidente daquele país, Alexander Lukashenko, acrescentando: “Está em São Petersburgo”. No mesmo dia, um bombardeamento russo matou cinco pessoas em Lviv, cidade no Oeste da Ucrânia.









Um míssil destruiu o telhado e o andar superior de um prédio, no que foi o maior ataque a alvos civis em Lviv, situada bem longe da linha da frente da guerra e a somente 70 km da fronteira com a Polónia e com a NATO.

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, promete retaliar. “Haverá uma resposta bem visível”, afirmou.





Quanto a Prigozhin, protagonista da rebelião de junho contra Putin, foi realmente avistado em S. Petersburgo, onde se situa a sede da sua empresa. Ainda antes de Lukashenko referir a sua ida à Rússia, o site russo Fontanka noticiou que foi visto terça-feira a entrar na sede do FSB daquela cidade, saindo depois com várias armas, possivelmente as que lhe foram apreendidas a 24 de junho.





Lukashenko disse também que os milhares de mercenários que se dizia terem ido para o seu país continuam nas suas bases. “Se virão e em que quantidade é algo a decidir a breve prazo”, disse.





Novo apoio dos EUA



O Pres. Biden anunciará esta sexta-feira mais ajuda à Ucrânia que deverá incluir bombas de fragmentação, banidas por um acordo de 2008.





Zelensky na Bulgária



O Presidente ucraniano visitou a Bulgária para debater o apoio militar à Ucrânia e também o processo de integração no eixo euro-atlântico.





Suécia na NATO



Jens Stoltenberg, sec.-geral da NATO, disse que a integração da Suécia na organização pode ser decidida na próxima semana em Vilnius.