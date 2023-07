Este junho foi o quinto mais quente em Portugal desde 1991

Verificaram-se valores diários da temperatura do ar, acima do valor médio mensal, superando o junho de 2019.

Destaca-se o período muito quente de 23 a 30 com 4 dias consecutivos (23 a 26) com desvios da temperatura máxima superiores a 7 °C e da temperatura mínima superiores a 5 °C".





"Em relação à precipitação, registou-se um total de 47.9 mm que corresponde a 149% do valor normal, sendo o terceiro valor mais alto desde 2000", refere a mesma fonte.

