Bombeiro agredido por vizinho em Campo Maior

Vítima sofreu escoriações na face e no corpo e foi transportada para o Hospital de São José.

Um bombeiro, com cerca de 30 anos, foi esta madrugada agredido em casa, em Campo Maior. A vítima sofreu escoriações na face e no corpo e foi transportada para o Hospital de São José.O alegado agressor é um vizinho que já foi identificado pela GNR. É suspeito do crime de ofensas à integridade física.As agressões aconteceram perto das 04h30 e a GNR já está a investigar.