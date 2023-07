Trânsito condicionado no domingo entre Lisboa e Oeiras devido a evento de ciclismo

Constrangimentos na circulação devido à "World Bike Tour 2023" vão ter início a partir das 8h45.

O trânsito vai estar condicionado no domingo entre a zona da Baixa de Lisboa e a praia da Torre, no concelho de Oeiras, devido ao evento "World Bike Tour 2023", divulgou esta sexta-feira a PSP.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP explica que os constrangimentos no trânsito vão ter início a partir das 08h45 de domingo, com o encerramento da circulação na Praça do Comércio e na Avenida Ribeira das Naus, entre a Estação Sul e Sueste o Cais do Sodré.

Na nota é ainda indicado que o trânsito também não poderá circular pela Rua do Ouro em direção à Praça do Comércio.

Pelas 10h45 haverá igualmente um condicionamento total de várias artérias da zona ribeirinha de Lisboa, nomeadamente Avenida 24 de Julho, Boqueirão do Duro( entre a Avenida 24 de Julho e a Rua Dom Luís I), Avenida Dom Carlos I (entre o Largo Vitorino Damásio e a Avenida 24 de Julho), Largo de Santos, Calçada Ribeiro de Santos e Avenida da Índia.

A partir das 11H00 será encerrada a circulação entre a Avenida Ivens (Algés), já no concelho de Oeiras, e a Avenida Marginal (Praia da Torre), junto à rotunda de Carcavelos.

"Todas as artérias acima indicadas irão estar interditas à circulação de trânsito, pelo que a PSP apela a que todos os cidadãos evitem a circulação nas suas imediações, para não ficarem retidos nos congestionamentos de trânsito que as restrições à sua circulação irão ocasionar", é aconselhado na nota.

A PSP recomenda também aos participantes no evento, que tem início às 11h15, que privilegiem a utilização dos transportes públicos, uma vez que alguns permitem o transporte de bicicletas.