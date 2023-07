Foragido agride dois polícias em Viana do Castelo

Ataque ocorreu quando os polícias se preparavam para deter o homem e o conduzir a instalações policiais.

Um homem que tinha um mandado de detenção pendente, agrediu pelas 19h00 desta sexta-feira dois agentes da PSP de Viana do Castelo.

O ataque ocorreu quando os polícias se preparavam para deter o homem e o conduzir a instalações policiais. O agressor conseguiu fugir, mas foi detido minutos depois.

Foi levado para a 1.ª esquadra da PSP de Viana do Castelo, e depois conduzido à cadeia local para cumprir a pena a que foi condenado.



O homem cumpria pena por tráfico de droga e estava foragido há quatro anos meio, desde janeiro de 2019. Existiam mandados para todas as autoridades do país e além desta pena o agressor tem ainda vários processos pendentes.