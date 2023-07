Medusas gigantes invadem praias do Algarve. Saiba o que fazer caso seja picado

Contacto com o animal pode provocar uma reação alérgica e queimaduras.

O fenómeno começou na última semana de junho e rapidamente se espalhou pela costa algarvia. O aparecimento de várias espécies, em quantidades distintas, de medusas ou alforrecas levou a Capitania de Vila Real de Santo António (VRSA) a emitir um alerta sobre os cuidados a ter no contacto com estes organismos gelatinosos.









A medusa-tambor (‘Rhizostoma luteum’) foi avistada mais de 120 vezes na última semana de junho em muitas praias do Algarve, desde Lagos a Vila Real de Santo António, mas principalmente na zona do sotavento. É uma medusa de grandes dimensões, cuja campânula pode ter 60 cm de diâmetro. É uma espécie que tem braços curtos e folhosos, com longos apêndices de coloração escura nas extremidades. Deve evitar-se o contacto com estes organismos, mesmo quando aparentam estar mortos, pois pode provocar uma reação alérgica e, em casos mais graves, queimaduras. O aparecimento desta espécie é comum na costa portuguesa, especialmente no Algarve, durante o verão e o outono. O aumento de ocorrências está relacionado com correntes e ventos que favorecem o transporte destes organismos até às praias.



Deve evitar-se o contacto com estes organismos, mesmo quando aparentam estar mortos, pois pode provocar uma reação alérgica e, em casos mais graves, queimaduras. O aparecimento desta espécie é comum na costa portuguesa, especialmente no Algarve, durante o verão e o outono. O aumento de ocorrências está relacionado com correntes e ventos que favorecem o transporte destes organismos até às praias.

Na última terça-feira, cerca de 50 banhistas reportaram ter tido contacto com alforrecas, numa extensão de 400 metros da praia da Manta Rota, em VRSA.



“As pessoas queixavam-se de ardor e urticária. Devido ao elevado número de casos, decidimos informar a capitania sobre o sucedido”, referiu ao CM Alexandre Martins, coordenador dos nadadores-salvadores daquela praia.





Água do mar e bicarbonato para tratar picadas

No caso de haver contacto com medusas ou alforrecas, deverá ter em conta os seguintes procedimentos: não esfregar ou coçar a zona atingida; não usar água doce, álcool ou amónia ou colocar ligaduras.



Deve lavar com água do mar e retirar os tentáculos da água-viva, utilizando luvas, uma pinça de plástico e soro fisiológico ou água do mar.



Se possível, aplique bicarbonato de sódio misturado em partes iguais com água do mar. Use bolsas de gelo (não deve ser aplicado diretamente na pele).