“Dedico-me pouco à análise política”: Costa recusa-se a comentar demissão do secretário de Estado da Defesa

Primeiro-ministro está em Sintra para um Conselho de Ministros informal, uma reunião que acontece anualmente.

O primeiro-ministro, António Costa, recusou este sábado comentar a última demissão do Governo, do secretário de estado da Defesa, Marco Capitão Ferreira, e afirmou que se dedica pouco à análise política.António Costa foi questionado sobre a exoneração do secretário de Estado e apelou a que se deixe a "justiça funcionar".Interrogado se o Governo está a acusar "algum desgaste", o chefe do executivo respondeu: "Sabe que eu dedico-me pouco à análise política e faço aquilo que me compete, que é governar. Nós vamos concentrar-nos hoje naquilo que importa na vida dos portugueses. Sinceramente, aquilo que sinto que preocupa as pessoas são temas bastante diferentes", afirmou António Costa.

O chefe do executivo sublinhou que anda na rua e costuma falar com os portugueses, que lhe manifestam preocupações "que têm pouco a ver com esses assuntos", elencando temas como o combate à inflação, a melhoria dos rendimentos, os desafios no Serviço Nacional de Saúde (SNS) e a "enorme transformação da economia portuguesa".

"É naquilo que sinto que é a preocupação fundamental que nós temos de estar centrados, porque a função do Governo é governar a pensar nas pessoas", disse.

O primeiro-ministro acrescentou ainda que "é fundamental manter a estabilidade das políticas" para se manter o "ciclo virtuoso" que considerou estar em curso na economia portuguesa.

António Costa está em Sintra, no Palácio de Monserrate, para um Conselho de Ministros informal, uma reunião que acontece anualmente.