Marcelo Rebelo de Sousa relembra José Mattoso como "um dos grandes sábios portugueses"

Historiador português morreu aos 90 anos.

O Presidente da República considerou hoje que José Mattoso, que morreu aos 90 anos, foi "um dos maiores historiadores" e um dos "grandes sábios portugueses", destacando a sua "indispensável bibliografia no campo da História Medieval".

"José Mattoso foi um dos maiores historiadores portugueses e um dos grandes sábios portugueses", lê-se numa nota publicada na página oficial da Presidência da República.

O chefe de Estado recorda que José Mattoso, "filho de um conhecido historiador", começou "por ser monge beneditino, em Portugal e na Bélgica, tendo-se licenciado em História e doutorado em História Medieval pela Universidade Católica de Lovaina".

"Regressado ao nosso país, e à condição laical, foi durante décadas investigador e professor, nomeadamente na Universidade de Lisboa e Universidade Nova de Lisboa, diretor do Instituto Português de Arquivos e diretor da Torre do Tombo", lê-se na nota.

Marcelo Rebelo de Sousa destaca ainda que, "além de uma longa e indispensável bibliografia no campo da História Medieval", José Mattoso coordenou também uma "importante História de Portugal em oito volumes" e "escreveu sobre a historiografia e sobre a identidade nacional".

"Um dos seus livros mais lidos e mais premiados é 'Identificação de um País: Ensaio sobre as Origens de Portugal'. A biografia 'D. Afonso Henriques' diz não apenas tudo o que é possível dizer de um rei acerca do qual existem poucas fontes, mas tudo sobre a época em que viveu", refere-se.

O Presidente da República recorda que, devido à sua obra, foi atribuído o Prémio Pessoa a José Mattoso, assim como o grau de Grande-Oficial da Ordem de Sant'iago da Espada.

"Teve igualmente algumas intervenções no âmbito cívico e político e dedicou um tocante empenho à nascente nação de Timor-Leste. Mesmo depois de deixar a vida consagrada, nunca abandonou a dimensão do sagrado e da fé", destaca-se.

O chefe de Estado salienta que, no passado mês de janeiro, quando José Mattoso fez 90 anos, teve a oportunidade "de lhe exprimir a gratidão e a admiração dos portugueses".

"Na sua partida, manifesto à família de José Mattoso o meu sentido pesar", lê-se.

O historiador José Mattoso morreu hoje com 90 anos, afirmou o atual diretor da Torre do Tombo, destacando o seu papel na modernização dos arquivos nacionais e municipais.

Em declarações à Lusa, Silvestre Lacerda confirmou a morte "esta manhã" de José Mattoso, ex-diretor da Torre do Tombo, destacando que o historiador se preocupou em "valorizar a memória nacional".

O atual diretor da Torre do Tombo recordou que José Mattoso foi presidente do Instituto Português de Arquivos, criado em 1988, 2u4 foi o primeiro organismo português vocacionado para criar e gerir um sistema nacional de arquivos.

Da fusão do Instituto Português de Arquivos com o Arquivo Nacional da Torre do Tombo resultaram os atuais Arquivos Nacionais/Torre do Tombo.

Quando dirigiu a Torre do Tombo, de 1996 a 1998, José Mattoso colocou Portugal "em contacto com o Conselho Internacional de Arquivos", lembrou Silvestre Lacerda.

José Mattoso nasceu em Leiria a 22 de janeiro de 1933, e foi o primeiro a ser distinguido com o Prémio Pessoa, em 1987.

Autor de mais de 30 obras (algumas em colaboração), renovou o interesse pelo estudo da Idade Média portuguesa, área sobre a qual publicou a maior parte da sua obra, nomeadamente "Identificação de um País" (1985), que apresentou novas linhas de investigação sobre aquele período.