Max Verstappen garante quinta 'pole' consecutiva e parte de 1.º em Silverstone

Ao lado do holandês estará o surpreendente Lando Norris.

O holandês Max Verstappen garantiu este sábado a quinta pole position consecutiva, ao fixar o tempo mais rápido na sessão de qualificação para o Grande Prémio da Grã-Bretanha.O líder do Mundial, em Red Bull, confirmou aquilo que se esperava, mas teve de suar até final, já que nos derradeiros instantes era o surpreendente Lando Norris quem liderava. Ainda assim, uma volta canhão do holandês, em 1:26.720, acabou por relegar o britânico para a segunda posição, o que, mesmo assim, acaba por ser um resultado mutio celebrado pela equipa de Woking.Especialmente porque logo a seguir na lista de tempos ficou Oscar Piastri, que com um 3.º posto conseguiu fazer a melhor qualificação de carreira. A seu lado na segunda fila da grelha, no domingo, estará Charles Leclerc, o melhor dos Ferrari. Depois, na terceira, surgem Carlos Sainz (5.º) e George Russell (6.º).A grande desilusão do dia foi, uma vez mais, Checo Pérez, que pela quinta vez ficou fora da Q3. O mexicano não foi além da 16.ª posição.