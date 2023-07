Homem desaparecido encontrado morto em praia da Madeira

Vítima foi encontrada por um popular.

Um homem de 69 anos foi encontrado morto, na manhã deste sábado, na praia do Vigário em Câmara de Lobos, na Ilha da Madeira.O alerta foi dado por volta das 10h, por um popular que se encontrava na zona. Ao que oapurou, o homem estava desaparecido e a família já tinha alertado as autoridades para o desparecimento.No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Polícia Judiciária (PJ). O óbito foi declarado no local.As causas da morte ainda são desconhecidas, mas a PJ afasta a possibilidade de crime.Em atualização