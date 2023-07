Forças Armadas alvo de ataque pirata “maciço”

A rede informática do Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) foi, há três semanas, alvo de um “ataque maciço [de piratas informáticos] na tentativa de obtenção de credenciais de acesso”, com as quais tentariam exfiltrar informação secreta, confirmou aofonte oficial da instituição que, entre outras funções, coordena superiormente o empenhamento operacional dos três ramos militares.Saiba mais no Correio da Manhã