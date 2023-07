CM revela qual o salário médio no seu distrito

Remunerações declaradas à Segurança Social em abril dão vencimento médio de 1340 euros, mais 5,8% face ao mesmo mês de 2022.

As remunerações totais declaradas à Segurança Social em abril, relativas ao trabalho dependente, permitiram apurar um valor salarial médio de cerca de 1340 euros nesse mês, uma variação positiva de 5,8% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com uma síntese estatística divulgada pelo Gabinete de Estratégia e Planeamento, tutelado pelo Ministério do Trabalho.Saiba mais no Correio da Manhã