Homem celebra efusivamente divórcio e torna-se viral. Vídeo já soma mais de 20 milhões de visualizações

Vídeo foi partilhado pela filha no TikTok.

O vídeo de um homem a dançar de alegria depois de se ter divorciado oficialmente da mulher está a tornar-se viral nas redes sociais e já conta com mais de 20 milhões de visualizações. A publicação foi feita pela filha no TikTok."O pai está oficialmente divorciado", escreveu a rapariga.De acordo com o Dailly Mail, o homem está a segurar uma garrafa de champanhe numa mão e o que parece ser os papéis do divórcio na outra.O vídeo foi alvo de vários comentários como: "Gostaria de ver a reação da mãe a isto", "o homem vai sair esta noite", "porque é que comecei a dançar com ele".