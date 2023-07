BBC suspende apresentador acusado de pagar a adolescente fotografias com conteúdo sexual

Na sequência dos relatos, vários apresentadores de renome recorreram às redes sociais para negar que sejam o visado.

A BBC suspendeu um apresentador, anónino, acusado de pagar a um adolescente, cujo sexo não foi revelado, milhares de libras por fotografias com conteúdo sexual. "A BBC leva a sério todas as alegações e tem em vigor processos internos sólidos para lidar proativamente com tais alegações. Podemos também confirmar que um membro do pessoal do sexo masculino foi suspenso"Sky NewsA empresa afirmou que está a trabalhar o mais depressa possível para apurar os factos e relatou que é "importante que estas questões sejam tratadas de forma justa e cuidadosa"."Esperamos estar em condições de fornecer mais informações nos próximos dias, à medida que o processo for avançando", acrescentou.Segundo o The Sun, um apresentador do canal foi acusado de pagar a um adolescente por fotografias sexualmente explícitas, desde os 17 anos. A família terá ficado frustrada com o facto de a estrela ter continuado no ar e contactou o jornal.Na sequência dos relatos, vários apresentadores de renome da BBC recorreram às redes sociais para negar que sejam o apresentador em questão.