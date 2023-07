Despiste na A1 causa dois mortos e três feridos perto de Vila Franca de Xira

Fonte dos bombeiros disse ao CM que na viatura sinistrada seguiam operários que regressavam do trabalho.

Um violento despiste de um automóvel, ocorrido pelas 20h00 de sábado na Autoestrada do Norte, sentido Sul-Norte, no troço compreendido entre Vila Franca de Xira e Carregado, causou dois mortos e três feridos.

Fonte dos bombeiros disse ao CM que na viatura sinistrada seguiam operários que regressavam do trabalho.

"O carro despistou-se, embateu no separador lateral, capotou várias vezes, e veio a cair numa Estrada Municipal lateral à A1", explicou a mesma fonte.

No local estiveram 7 viaturas dos bombeiros de Vila Franca, Castanheira do Ribatejo, e Alverca, com cerca de 30 bombeiros. A GNR criou um perímetro de segurança e iniciou a investigação às causas.

O CM sabe que as vítimas mortais são naturais do Bangladesh a residir em Portugal. Os três feridos, por seu turno, sofreram ferimentos ligeiros. Foram, mesmo assim, levados para o Hospital de Vila Franca de Xira.