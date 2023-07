Menino de 10 anos ferido em despiste de kart em Viana do Castelo

Criança estaria a conduzir o veículo.

Um menino de 10 anos ficou ferido, na tarde deste domingo, após um despiste de kart no kartódromo de Viana do Castelo. A criança estaria a conduzir o veículo quando, numa zona rápida do percurso, terá entrado em despiste.Para o local foi mobilizada a Cruz Vermelha de Neiva e uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Viana do Castelo.O menino, que ter-se-á queixado de dores no peito, foi considerado ferido ligeiro e transportado para o hospital de Santa Luzia por suspeitas de traumatismo no tórax.Será agora a unidade hospitalar a avaliar a possibilidade de alguma lesão interna provocada pelo embate.Por se ter tratado de um acidente num local privado, a GNR não foi solicitada.