Visita decorre âmbito da Jornada Mundial da Juventude.

Recorde-se que o Papa Francisco anunciou este domingo que o bispo auxiliar de Lisboa, D. Américo Aguiar, vai ser nomeado cardeal.

O bispo D. Américo Aguiar vai visitar a Ucrânia para se encontrar com jovens no âmbito da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que decorre em Lisboa de 2 a 6 de agosto. As datas e locais da visita ainda não foram revelados, por motivos de segurança.O convite foi feito por representantes da conferência episcopal ucraniana, durante uma visita à sede da Fundação Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.