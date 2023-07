Lacerda Sales diz que declarações de ministro da Cultura são “uma falta de respeito”

Presidente da comissão de inquérito à TAP pede que Pedro Adão e Silva se retrate.

O presidente da comissão de inquérito à TAP, António Lacerda Sales, considerou este domingo que as declarações do ministro da Cultura foram uma "falta de respeito" e uma "caracterização muito injusta" do trabalho dos deputados, pedindo que se retrate.

Em declarações à agência Lusa, o também deputado do PS reagiu às palavras de Pedro Adão e Silva numa entrevista à TSF e ao Jornal de Notícias, este domingo divulgada, em que o ministro considerou ter havido deputados a agir como "procuradores do cinema americano da série B da década de 80" na comissão de inquérito à TAP.

"Isto parece-me uma falta de respeito pelo trabalho dos senhores deputados, da comissão e do próprio parlamento. Relembro que o Governo responde ao parlamento. Nenhum político está isento de respeitar as instituições, por maioria de razão o parlamento, especialmente os ministros", reagiu Lacerda Sales.