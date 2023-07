Dois feridos graves em despiste na A1 em Alcanena

Vítimas, um homem de 58 anos e uma mulher de 57 anos, foram transportados para o Hospital de Leiria.

Um despiste de um carro, na noite deste domingo, fez dois feridos graves e condicionou a cirulação de trânsito na A1 ao quilómetro 101, no sentido sul-norte, na zona de Alcanena, Leiria.As vítimas, um homem de 58 anos e uma mulher de 57 anos, sofreram ferimentos graves e foram transportados para o Hospital de Leiria.Durante as operações de socorro, que duraram um hora e meia, o trânsito circulou condicionado a uma só via.O alerta foi dado pelas 20h23 e mobilizou para o local duas dezenas de operacionais dos Bombeiros Voluntários de Torres Novas e Alcanena, do INEM, concessionária da autoestrada e da GNR, que investiga as causas.