Ministério da Educação descartou devolução de manuais escolares

A Plataforma Mega, criada pelo Ministério da Educação para gerir o sistema de manuais escolares gratuitos, garantiu no início do ano letivo a encarregados de educação que não seria necessário devolver os livros do 1.º ciclo, tal como nos dois anos anteriores. “Os alunos do 1.º ciclo não precisam realizar a entrega dos manuais no final do ano letivo 2022/2023. Com os melhores cumprimentos, Equipa Mega”, pode ler-se num email enviado a 28 de outubro de 2022 a um pai, em resposta a um pedido de esclarecimento, e que foi agora publicado no ‘DeArLindo’, um blog de Educação.A Confederação Nacional de Associações de Pais garante que professores e famílias foram informados pela Mega de que os livros do 1.º ciclo não seriam devolvidos. Mas a 23 de junho, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares mandou as escolas recolher os manuais de 160 mil alunos dos 3.º e 4.º anos (os do 4.º não serão reutilizados porque vão ser adotados novos). Há já escolas a cobrar aos pais quando entendem que os livros não podem ser reutilizados.

O Instituto de Gestão Financeira da Educação, que avisou os diretores para cobrar pelos manuais, veio agora retratar-se e diz que não quis “intimidar”.