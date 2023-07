Despiste de carro provoca dois mortos e três feridos na A1 no Carregado

Um violento despiste de automóvel, ocorrido pelas 20h00 de sábado na Autoestrada do Norte (A1), sentido Sul-Norte, no troço entre Vila Franca de Xira e Carregado, causou dois mortos e três feridos.





As vítimas mortais, de 27 e 41 anos, eram do Bangladesh. Trabalhavam numa empresa na área de Lisboa e partilhavam o carro com três colegas portugueses para regressarem a casa, na zona de Vila Franca de Xira. No entanto, pelas 20h00 de sábado, o condutor, um dos portugueses, perdeu o controlo da viatura. Ao quilómetro 28, sentido Sul-Norte, no troço entre Vila Franca de Xira e Carregado, o carro despistou-se, capotou várias vezes, galgou o separador da berma e só se imobilizou na Estrada Municipal 1247, na zona da Vala do Carregado. Os três portugueses escaparam quase ilesos, mas Mohamad Shahinur, de 41 anos, e Ibrahim Ahkhand, de 27, tiveram morte imediata. Os cadáveres foram removidos para a morgue do Hospital de Vila Franca de Xira, para autópsia.