Maddie McCann na barragem do Arade? "Não há prova convincente" que esteja ali

Detetives alemães admitiram que esperam poucos resultados das buscas realizadas em Portugal.

As autoridades alemãs admitiram que "não há prova convincente" que Madeleine McCAnn esteja na barragem do Arade, onde recentemente foram realizadas buscas pela menina inglesa desaparecida desde 3 de maio de 2007.

De acordo com a imprensa britânica e o jornal Bild, os detetives alemães admitiram que esperam poucos resultados das buscas realizadas no terreno, nas quais foram recolhidos vários elementos para análise.

O procurador alemão Hans Christian Wolters afirmou que as provas necessárias para imputar o crime a Chistian Bruckner não estão naquela barragem algarvia. "Não esperem demasiado", disse ao Bild.

As buscas na barragem do Arade foram realizadas depois de as autoridades alemãs garantirem que tinham uma pista que associava Bruckner ao rapto da pequena Maddie e que o suspeito usava aquela região como refúgio.