PJ investiga morte suspeita no Lumiar em Lisboa

Vítima foi encontrada inanimada no chão durante a madrugada.

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta segunda-feira, no Lumiar, em Lisboa. O alerta foi dado pelas 4h00, quando a vítima foi encontrada inanimada no solo. A PSP foi ao local, bem como-o INEM, mas o óbito foi declarado. Por não serem claras as causas da morte a Polícia Judiciária foi acionada e está agora a investigar o caso.