Gotas oftálmicas falsificadas à venda no mercado

Infarmed não recomenda a aquisição de produtos online.

O infarmed alertou, esta segunda-feira, que estão a circular gotas oftálmicas Refresh Tears e Optive falsificadas no México.

Segundo a Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, as embalagens dos produtos falsificados contêm o texto do selo de segurança a preto, não disponibilizam o número de lote nas cartonagens, bem como os rótulos dos frascos conta-gotas não apresentavam lote nem data de validade.

"O Infarmed recomenda que os dispositivos médicos sejam sempre adquiridos junto de operadores económicos devidamente legalizados, e que seja sempre evitada a compra dos mesmos em domínios online", pode lêr-se no comunicado.