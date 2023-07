25 detidos na megaoperação da PSP contra tráfico de armas em Lisboa, Santarém e Leiria

Foram apreendidas 76 armas de fogo.

Vinte e três homens e duas mulheres foram detidos numa operação de combate ao tráfico de armas efectuada pela PSP, esta terça-feira, nos distritos de Lisboa, Santarém e Leiria, de acordo com um comunicado da PSP.

A operação, que envolveu o cumprimento de 80 mandados de busca, também levou à apreensão de 76 armas de fogo de diversas classes, cocaína (em quantidade ainda a confirmar), uma mira telescópica, um silenciador, nove armas de ar comprimido, duas armas de alarme, dois bastões extensíveis, uma soqueira e um colete balístico.

A operação surge na sequência de uma investigação que dura há cerca de ano e meio e "incide num grupo de suspeitos de venda ilegal de armas de fogo e munições, existindo fortes indícios de que este grupo tenha posto a circular ilegalmente dezenas de armas de fogo e uma quantidade considerável de munições de vários calibres".

Nas diligências participaram mais de 600 agentes da polícia do Comando Metropolitano de Lisboa, do Comando Distrital de Setúbal da PSP, da Unidade Especial de Polícia, do Departamento de Armas e Explosivos, contando ainda com a colaboração da GNR na área da sua competência.