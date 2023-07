Marega é desejo dos adeptos do FC Porto

Marega (32 anos) está de saída do Al Hilal, da Arábia Saudita, e num ápice tornou-se um jogador desejado por muitos adeptos do FC Porto.





O maliano foi dispensado por Jorge Jesus no estágio que a equipa está a realizar na Áustria e assim que surgiu a notícia as redes sociais do jogador e também as ligadas aos dragões foram inundadas por pedidos de adeptos a pedirem o regresso de Marega.