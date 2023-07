Mulher transgénero vai representar pela primeira vez os Países Baixos no concurso Miss Universo 2023

Rikkie Valerie Kollé, de 22 anos, afirma que ser uma voz para a comunicado LGBTQI+.

Os Países Baixos vão ter pela primeira vez uma mulher transgénero a representar o país para o concurso da Miss Universo. Rikkie Valerie Kollé, de 22 anos, foi coroada este sábado a "Miss Netherlands" 2023, avança o site TMZ."Consegui!!!!! É irreal mas posso chamar-me Miss Netherlands 2023. Tem sido uma viagem educativa e maravilhosa, o meu ano não pode correr mal. Estou tão orgulhosa e feliz que não consigo descrever. Deixei a minha comunidade orgulhosa e mostrei que é possível", escreveu a modelo no Instagram.Rikkie, com ascendência neerlandesa e indígena molucana, vive na cidade de Breda, entre Roterdão e Antuérpia. No final da competição, disse que o que propósito que tinha ao participar no concurso era o de poder ser uma voz para as jovens mulheres e pessoas da comunidade LGBTQI+."Sou trans e quero partilhar a minha história. Onde quer que estejas no mundo, quero estar lá para ti e ser o exemplo de que senti falta quando era um pequeno eu", dedicou aos fãs.A jovem não é, no entanto, a primeira mulher transgénero a competir pela coroa da Miss Universo. Angela Ponce, que representou Espanha em 2018, foi a primeira.A competição de 71 anos começou a permitir concorrentes transexuais em 2012. A próxima edição da Miss Universo vai decorrer em El Salvador no final deste ano.