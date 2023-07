Primeira semana de julho foi a mais quente de sempre

(OMM) indicam que são esperados dias ainda mais quentes devido à fase inicial do fenómeno El Niño, associado ao aquecimento das temperaturas da superfície no centro e leste do oceano Pacífico tropical."De acordo com vários conjuntos de dados dos nossos parceiros em diferentes partes do mundo, a primeira semana de julho estabeleceu um novo recorde em termos de temperaturas diárias", afirmou o Dr. Omar Baddour, chefe da monitorização do clima da OMM.

Os dados da análise provisória baseada em dados de reanálise do Japão, denominada JRA-3, dão conta que no dia 7 de julho a temperatura média global foi de 17,24 graus, superior ao antigo recorde registado dia 16 de agosto de 2016 em 0,3 graus."As temperaturas globais à superfície do mar atingiram níveis recorde para a época do ano, tanto em maio como em junho. Este facto tem um custo. Terá impacto na distribuição das pescas e na circulação oceânica em geral, com repercussões no clima", pode ler-se no relatório da Organização Mundial de Meteorologia.O aumento das temperaturas vem-se a verificar em terra e nos oceanos podendo trazer impactos devastadores nos ecossistemas e no ambiente. A Organização das Nações Unidas descrevem a situação como "uma notícia alarmante para o planeta".