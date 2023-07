Estátua com meio século derrubada acidentalmente por trabalhadores em Ourique

Incidente com viatura da construção civil provocou danos estruturais no monumento.

Uma estátua de D.Dinis, em bronze e com praticamente meio século, foi derrubada acidentalmente por trabalhadores de uma empresa de construção civil, em Ourique.

O incidente aconteceu na manhã desta segunda-feira e provocou danos estruturais, potencialmente irreversível, na obra do escultor Lagoa Henriques.

Após a queda do pedestal, a estátua "foi cuidadosamente acondicionada e transportada para o Estaleiro Municipal onde irá permanecer até que seja alvo de uma intervenção de conservação restauro".

A informação foi avançada pela autarquia, responsável pela obra no centro da vila, adjudicada a uma empresa de construção civil. Um dos operários conduzia a viatura que embateu contra a escultura, considerada uma das mais importantes da carreira de Lagoa Henriques.

A Câmara de Ourique garante que a "intervenção será realizada com a maior brevidade possível para que um dos símbolos do nosso município retome ao seu local original com a dignidade que lhe é merecida". Não é revelado quem assumirá as despesas do restauro.