Menino de 2 anos atropelado em Mangualde não corre risco de vida

Fonte dos bombeiros disse aoque a criança estava bastante chorosa e assustada quando chegaram ao local do acidente, mas que os parâmetros vitais estavam normais. Tinha, no entanto, escoriações por todo o corpo.Depois dos resultados dos exames realizados ao final da noite desta segunda-feira, foi descartada a hipótese de o menino ter sofrido alguma lesão traumática.A criança vai continuar sob observação no hospital de Viseu.