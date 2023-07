PJ faz mais de 20 buscas no Norte em investigação a esquema de fraude fiscal

Das buscas resultou a apreensão de um "considerável acervo documental (contabilístico, financeiro e bancário), material informático e dinheiro em numerário".

A Polícia Judiciária (PJ) realizou mais de 20 buscas na região Norte no âmbito de uma investigação a um esquema de fraude fiscal e branqueamento de capitais que terá lesado o Estado em milhões de euros, foi esta terça-feira anunciado.Em comunicado, aquela força de investigação criminal refere que as mais de 20 buscas, domiciliárias e não domiciliarias, foram realizadas em Viana do Castelo, Porto e Vila Nova de Gaia, dando cumprimento a mandados emitidos no âmbito de uma investigação a um grupo de empresas que agrega um vasto número de sociedades comerciais.A PJ acredita que aquelas sociedades são controladas por um contabilista certificado que atua como "testa de ferro" num "complexo esquema de fraude fiscal e de branqueamento que, nomeadamente através da aquisição de empresas em dificuldades económicas ou em pré-insolvência, recorrendo à emissão de faturação falsa", terá lesado o Estado em milhões de euros.O contabilista, de acordo com a PJ, é "empresário e sócio gerente de inúmeras empresas".Das buscas, a cargo do Departamento de Investigação Criminal de Braga, com a colaboração da Autoridade Tributária - Direção de Finanças de Viana do Castelo, resultou a apreensão de um "considerável acervo documental (contabilístico, financeiro e bancário), material informático e dinheiro em numerário".As investigações continuam a cargo da Polícia Judiciária e da Autoridade Tributária, no âmbito de equipa mista constituída entre ambas.