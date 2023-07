Alunos do 9.º ano pioram a Matemática e melhoram a Português

Média nacional da prova de Matemática passou de 45% para 43%, ambas médias negativas.

Os alunos do 9.º ano obtiveram este ano melhores resultados nas provas nacionais de Português, mas pioraram os seus desempenhos no exame de Matemática, quando comparados com os colegas que os realizaram no ano passado.

A Português, a média das classificações da 1.ª fase das provas finais de ciclo realizadas este ano foi de 61%, enquanto no ano passado tinha sido de 55%, segundo os dados disponibilizados esta terça-feira pelo Júri Nacional de Exames.

Já a Matemática, registou-se uma ligeira descida da média nacional, que passou de 45% para 43%, ambas médias negativas.



Na prova de Português, cerca de 78,2% dos alunos conseguiram ter positiva, enquanto a Matemática (92), a maioria dos alunos (58%) teve negativa.



No entanto, a média de Matemática revela maiores dispersões de notas (desvio padrão de 27), em relação a Português (desvio padrão de 16).



Por exemplo, a Matemática houve muito mais alunos com zero valores (3.131), mas também muito mais com 20 valores (726), enquanto a Português, só oito alunos tiveram zero e apenas 57 tiveram a cotação máxima.



Quase 200 mil provas finais do 3.º ciclo foram realizadas em 1.217 escolas, sendo que houve 57 estabelecimentos de ensino que realizaram as provas em suporte eletrónico.



A prova final de ciclo eletrónica de Português foi realizada por 3.481 alunos e a prova de Matemática por 3.005 estudantes.



Devido ao reduzido número de alunos, as provas de Português Língua Não Materna e Português Língua Segunda decorreram em todas as escolas e para todos os alunos em suporte digital.



"No global, este piloto foi realizado por 6.622 alunos", avança a tutela em comunicado.



As provas foram corrigidas por 4.242 professores, mas envolveram cerca de dez mil docentes vigilantes e pertencentes aos secretariados de exames das escolas.