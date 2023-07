Ronaldo já se juntou à equipa do Al Nassr no Algarve

Equipa saudita cumpre pré-época em Portugal.

Cristiano Ronaldo apresentou-se, esta terça-feira, no quartel general do Al Nassr no Algarve para iniciar os trabalhos de pré-época.O capitão da seleção nacional tinha autorização para se apresentar mais tarde, devido aos compromissos da equipa portuguesa.O craque português estará, pela primeira vez, às ordens de Luís Castro. Cristiano junta-se à equipa um dia depois desta ter batido o Alverca por 2-0, no primeiro jogo de pré-época dos sauditas.