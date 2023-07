Correio da Manhã lança podcasts sobre o Papa Francisco

No dia 21, oOnline lança cinco podcasts sobre a vida do Papa Francisco, no âmbito da visita de Sua Santidade ao nosso país, em agosto.Neles, Francisco Penim narra a história de Jorge Mário Bergoglio, cujos avós viajaram para a Argentina para escapar ao fascismo em Itália. Durante a sua juventude, trocou cartas com raparigas, dançou o tango, mas a sua grande paixão sempre foi o futebol.

Aos 20 anos, encontrou a sua vocação e decidiu tornar-se sacerdote. Pouco tempo depois enfrentaria a sua primeira prova de fé... numa cama de hospital.Conheça a história incrível do homem que ganhou a confiança de todas as traduções de fé e culturas de todo o Mundo.