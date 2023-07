‘Toni do Penha’ libertado domingo

Tribunal de Guimarães já emitiu despacho, com obrigação de apresentações diárias à GNR local.

António Freitas da Silva, 73 anos, conhecido pela alcunha de ‘Toni do Penha’, é libertado no próximo domingo. Condenado, em janeiro, a 7 anos de prisão pela morte do eletricista Fernando Ferreira, em Guimarães, recorreu para o Tribunal da Relação, que mandou repetir o julgamento.