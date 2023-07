João Félix e Simeone não se falam e causam tensão no Atlético de Madrid

Jogador português demonstrou a sua insatisfação ao diretor desportivo do clube, Andrea Berta.

A tensão entre João Félix e o treinador dos espanhóis do Atlético de Madrid, Diego Simeone, não tem passado despercebida no regresso do português aos treinos, desde segunda-feira, segundo relata o jornal espanhol As.

"Simeone e ele não se cruzam nem se falam. Tratam-se como se fossem absolutos desconhecidos, mas têm de viver e treinar debaixo do mesmo teto durante as 24 horas do dia", escreve a referida publicação.

No final da sessão de trabalhos desta terça-feira, João Félix demonstrou a sua insatisfação ao diretor desportivo do clube, Andrea Berta. De acordo com o As, o Atlético de Madrid não está disposto a vender o avançado a qualquer preço e não recebeu ainda qualquer proposta pelo seu passe.

O episódio mais recente da rutura entre João Félix e o emblema espanhol foi a entrega do dorsal do português (com o número 7) a Antoine Griezmann, que envergava a camisola 8 dos madrilenos.