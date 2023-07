Macacos machos têm mais sexo com outros machos do que com fêmeas

Estudo revela que macacos bissexuais têm mais filhos e são mais suscetíveis a ajudar outros machos em lutas.

Um novo estudo revelou que é mais comum os macacos machos praticarem sexo com outros machos do que com fêmeas. Os investigadores do Imperial College observaram um grupo de macacos rhesus durante um período de três anos, em Porto Rico, e relataram que 72% dos 236 macacos tiveram sexo com outros machos, enquanto apenas 46% participaram em sexo heterossexual.O estudo, publicado esta segunda-feiraa falta de fêmeas suficientes, mostrar superioridade em relação ao grupo ou até para relaxar. Mas, segundo o site Science Alert, os investigadores acreditam que os machos que fazem sexo com outros machos têm uma vantagem evolutiva sobre os heterossexuais.A investigação revelou que os macacos machos que tinham relações sexuais entre si apoiavam frequentemente o seu parceiro em lutas. Além disso, estes macacos machos não eram estritamente homossexuais, uma vez que também faziam sexo com fêmeas. De facto, os investigadores descobriram que os macacos bissexuais tinham mais filhos do que os heterossexuais."Eles formam laços e ajudam-se mutuamente numa luta", disse Vincent Savolainen, biólogo e principal autor do estudo, à New Scientist. "E a ideia é que, se o fizerem, poderão ter acesso a mais fêmeas e, consequentemente, ter mais bebés", afirmou. E esses bebés podem ter mais probabilidades de fazer o mesmo, afirmam os investigadores.