Benfica vence primeiro jogo de pré-época diante do Southampton

Golos dos encarnados foram apontados por David Neres e Ristic.

O Benfica venceu esta tarde de quarta-feira por 2-0 o Southampton, do segundo escalão inglês de futebol, no primeiro jogo de preparação para a nova temporada, disputado em St. George's Park, em Inglaterra.

Perante um Southampton que foi relegado da Premier League na última temporada, os campeões nacionais assinaram os dois golos do triunfo na primeira parte, o primeiro por intermédio do brasileiro David Neres (11 minutos) e o segundo pelo sérvio Ristic (45).

O técnico Roger Schmidt apostou em duas equipas diferentes em cada metade, sendo que a única exceção foi o guarda-redes Samuel Soares, que se manteve na baliza durante os 90 minutos.

Além do guardião, o Benfica arrancou a partida com João Victor, a lateral direito, Lucas Veríssimo, Morato, Ristic, Chiquinho, o reforço Kökçü, Neres, Aursnes, Rafa e Musa.

De resto, foi notório o maior entrosamento dos jogadores que atuaram na primeira parte, sobretudo através das combinações entre Chiquinho, Aursnes, Neres e Rafa.

No regresso do intervalo, o Benfica apresentou-se com Samuel Soares, Bah, António Silva, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, Florentino, João Neves, João Mário, Schjelderup, Tiago Gouveia e Tengstedt.

Tanto Tengstedt como Schjelderup dispuseram de boas situações para dilatar o marcador no segundo tempo, sobretudo o norueguês, que, aos 81 minutos, foi o beneficiário direto do altruísmo de João Mário, só que, na 'cara' de Bazunu, fez o mais difícil e permitiu que o guardião dos 'saints' defendesse.

Após o encontro, o médio Florentino falou aos jornalistas, considerando que o jogo diante da equipa inglesa foi "muito positivo" e serviu para os jogadores "porem em práticas algumas ideias" que Roger Schmidt lhes tem passado neste arranque de temporada.

"Dá para ver que os jogadores estão todos concentrados e focados para aquilo que queremos. O treinador tem pedido que estejamos ao nosso melhor nível, para irmos passo a passo tanto a nível técnico como físico, para chegarmos à nossa melhor forma e preparados para o primeiro jogo oficial", disse.

Por outro lado, Florentino admitiu que o médio turco Kökçü "é um jogador com muita qualidade e que vai acrescentar muito à equipa", tendo ainda salientado que "é sempre bom ter concorrência e haver competitividade no plantel".

Além de Kökçü e do lateral Jurásek, que ainda não foi utilizado neste primeiro jogo, o Benfica conta com um terceiro reforço, no caso o argentino Ángel Di María, que representou as 'águias' entre 2007 e 2010, e de quem Florentino se lembra bem.

"Recordo-me dele quando eu era mais pequeno. Eu era apanha-bolas e via-o a jogar. É um grande jogador e é muito bom tê-lo na equipa. Veio para acrescentar", concluiu.

O Benfica prossegue o estágio em St.George's Park, a 'casa' das seleções inglesas, até sábado, viajando nesse dia para a Suíça, onde no domingo defrontará o Basileia, no Estádio St. Jakob Park, a partir das 15:00 (hora em Lisboa).

Segue-se a participação no Troféu do Algarve, com jogos diante dos sauditas do Al Nassr, de Luís Castro e Cristiano Ronaldo, e dos espanhóis do Celta de Vigo, nos dias 20 e 21 de julho, respetivamente, antes de novo jogo de preparação, nos Países Baixos, frente ao campeão neerlandês Feyenoord, em 30 de julho.

O primeiro encontro oficial dos 'encarnados' será a Supertaça Cândido de Oliveira, diante do rival FC Porto, vencedor da Taça de Portugal, numa partida agendada para 8 ou 9 de agosto.