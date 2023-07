Quem é Florbela Guedes, a antiga jornalista responsável pelos contactos de Rui Rio com a comunicação social

Assessora, que esta quarta-feira também viu a sua casa ser alvo de buscas, controlava os contactos do antigo dirigente com a imprensa.

Florbela Guedes trabalha com Rui Rio desde os tempos em que o antigo presidente do Partido Social Democrata era líder da Câmara Municipal do Porto. A ex-jornalista entrou no mundo da política graças a Rui Rio, foi diretora de comunicação da Câmara Municipal do Porto durante dez anos e acompanhou o antigo ministro até à liderança do PSD. Esta quarta-feira a sua casa foi também alvo de buscas.Doutorou-se em Gestão de Comunicação pela Universidade de Vigo, depois de se ter iniciado no jornalismo na rádio. Foi repórter na fundação da TVI e trabalhou no jornal Comércio do Porto. Em 2002, quando Rui Rio venceu as eleições na autarquia, passou a ser Diretora de Comunicação e Promoção da Câmara Municipal da Invicta.Manteve o cargo até à saída do político portuense, em 2013. Ainda assim, o caminho ao lado de Rui Rio não terminou e continuou a auxiliá-lo quando este se tornou líder do PSD, ao assumir a função de diretora de comunicação do partido. A mulher controlava os contactos do antigo dirigente com os jornalistas.Florbela foi uma voz crítica da comunicação social e em 2021 lamentou que os comentadores fossem críticos de Rui Rio.

"Aquilo que continua a ser um grande influenciador são os canais generalistas, só que a informação muitas vezes já foi enviesada pelos comentários", disse na intervenção na 5.ª academia de formação das Mulheres Social-Democratas.



A mulher que durante muito tempo controlou a comunicação do PSD esteve envolvida em polémicas, e críticas internas, quando, há dois anos, Rio propôs Florbela Guedes para o Conselho de Opinião da RTP.



Fora da política, a atual diretora de comunicação do portuense Hospital da Prelada e da Santa Casa da Misericórdia do Porto. Desempenhou as mesmas funções na Faculdade de Economia do Porto (entre 2011 e 2014).



Florbela sempre foi reflexo do comportamento de Rui Rio com os jornalistas e, segundo dava conta a revista Sábado em 2018, a mulher correspondia ao rigor exigido pelo portuense. "Com ele é tudo palavra por palavra, vírgula por vírgula e ela cumpre esse papel", dizia uma jornalista.



A única divergência entre os dois surge no âmbito desportivo. Florbela é uma portista ferrenha, informa a Sábado, e Rui Rio é um assumido boavisteiro e travou uma "guerra" com os dragões durante o período em que assumiu a autarquia da Invicta.



A proximidade com Rui Rio levou a que, esta quarta-feira, a casa de Florbela fosse alvo de buscas, tal como a do antigo presidente do PSD e o deputado Hugo Carneiro.