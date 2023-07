Santos Silva defende papel dos parlamentos para aproximar Portugal e Reino Unido no pós-Brexit 

O Presidente da Assembleia da República falou aos jornalista no final de uma visita ao parlamento britânico.

O Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, defendeu esta quarta-feira o papel dos parlamentos no estreitamento das relações bilaterais entre Portugal e o Reino Unido no pós-Brexit.

Em declarações aos jornalistas no final de uma visita ao parlamento britânico, a convite do homólogo, Lindsay Hoyle, 'speaker' da Câmara dos Comuns, Santos e Silva destacou a "contribuição no plano parlamentar para o reforço das relações bilaterais entre Portugal e o Reino Unido" após a saída britânica da União Europeia.

"O parlamento adiciona aos outros planos - a relação entre os chefes de Estado, a relação entre os governos - o plano da representação pluralista da sociedade portuguesa e, portanto, os nossos interlocutores hoje [esta quarta-feira] puderam ver como a melhoria e o incremento das relações bilaterais entre o Reino Unido e a Portugal é uma posição unânime do Parlamento português", afirmou.

O Presidente da Assembleia da República viajou acompanhado pelos deputados Sérgio Sousa Pinto (PS e presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Reino Unido), Joaquim Miranda Sarmento (líder parlamentar do PSD), João Dias (PCP) e Isabel Pires (BE).

Durante o dia a comitiva reuniu-se a comissão parlamentar de Assuntos Europeus, com o 'speaker' da Câmara dos Lordes, John McFall, e com membros do Grupo Parlamentar de Amizade Reino Unido-Portugal.

Nestes contactos aproveitaram para levantar algumas questões relativas à comunidade portuguesa, nomeadamente sobre vistos e autorizações de residência e sobre a associação do Reino Unido ao Programa Horizonte, que interessa aos investigadores científicos portugueses que trabalham em instituições britânicas.

Santos Silva e os deputados portugueses assistiram ainda uma sessão plenária, com a presença do vice-primeiro ministro britânico, Oliver Dowden, em representação do primeiro-ministro, Rishi Sunak, ausente para participar na cimeira da Nato na Lituânia.

"Falando com a comitiva parlamentar, os nossos interlocutores falaram com a maioria [parlamentar portuguesa] de hoje e com a maioria de amanhã, com a minoria de hoje, com a minoria da manhã. É muito importante perceberem que, em matéria do relacionamento bilateral entre os dois países, essa é uma prioridade que atravessa todo o parlamento português", destacou Santos Silva.

Durante a visita, retribuiu o convite a Lindsay Hoyle para visitar a Assembleia da República em Lisboa, o que o inglês aceitou, estando a data ainda por acertar.