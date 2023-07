Carro cai a ribanceira de 40 metros após violento despiste em Arouca

Inclinação acentuada dificultou o trabalho de resgate e socorro.

Dois homens, com cerca de 40 e 70 anos, ficaram feridos, esta quarta-feira à noite, na sequência de um violento despiste de carro em Melres, na localidade de Espiunca, Arouca. As duas vítimas terão sofrido ferimentos ligeiros.

Segundo apurou o Correio da Manhã junto dos Bombeiros Voluntários de Arouca, depois do despiste a viatura caiu por uma ribanceira com cerca de 40 metros. De acordo com a mesma fonte, a inclinação acentuada dificultou o trabalho de resgate e socorro às vítimas.

Para o local foram mobilizados 14 operacionais e quatro viaturas dos Bombeiros Voluntários de Arouca e a equipa da ambulância de Suporte Imediato de Vida de Arouca. Inicialmente, foi também acionada a Viatura Médica de Emergência e Reanimação de Santa Maria da Feira, mas acabou por ser desmobilizada face à gravidade dos feridos. A GNR também foi acionada e tomou conta da ocorrência.